Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,12 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 7 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 49,12 грн, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,76/41,79 грн/дол., а євро - 49,16/49,18 грн/євро.

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Курс валют – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 4 липня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 49,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 4 липня, залишився незмінним і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 49,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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