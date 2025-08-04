Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 4 серпня, зріс на 7 копійок і складає 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 60 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 серпня, подорожчав на 47 копійок – до 48,78 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 4 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Як писало видання Reuters, американський долар продемонстрував найстрімкіше зростання за тиждень за майже три роки по відношенню до інших основних валют. Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для десятків торгових партнерів, через що деякі валюти впали.

Крім того, долар також зміцнився щодо інших валют завдяки факторам, не пов'язаним із митами.

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