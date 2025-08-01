Швейцарський франк і канадський долар постраждали від мит.

Американський долар продемонстрував найстрімкіше зростання за тиждень за майже три роки по відношенню до інших основних валют. Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для десятків торгових партнерів, через що деякі валюти впали.

Видання Reuters пише, що деякі валюти країн, які постраждали найбільше, різко впали. Швейцарський франк досяг найнижчого рівня за шість тижнів, а канадський долар втрачає позиції сьомий тиждень поспіль.

Долар також зміцнився щодо інших валют завдяки факторам, не пов'язаним із митами. Ієна наблизилася до найсильнішого падіння за тиждень.

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Велика частина зміцнення долара цього місяця пояснюється думкою інвесторів, що мита Трампа не вплинули на економіку і поки що не призвели до різкого зростання інфляції.

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика з шести інших валют, цього тижня може зрости на 2,4%, що стане кращим щотижневим показником з вересня 2022 року, коли він зріс на 3,1%. Востаннє він зріс на 0,1% до 100,13, що є максимальним показником з кінця травня.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 47,64 гривні за один євро.

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