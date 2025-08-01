Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 47,68/47,69 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 серпня зріс на 3 копійки і складав 42 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,43 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 35 копійок і складав 48,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 47,50 гривні за євро.

В свою чергу курс долара до гривні у "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і складав 41,88 гривні за долар, а курс євро взнизився одразу на 35 копійок і складав 48,15 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,28 гривні, а євро - за курсом 47,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

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