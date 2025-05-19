Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 46,95 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 19 травня, залишився на попередньому рівні і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 46,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 травня, залишився на позначці 46,95 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 19 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,45 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні подорожчав на 6 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,85 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46,10 гривні за євро.

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