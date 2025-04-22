Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 23 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,52 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня трохи посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,71 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,58/41,61 грн/дол., а євро - 47,75/47,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 22 квітня не змінився і становить 41,55 гривні за долар, як і днем раніше. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок – до 48,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Видання Reuters писало, что долар впав до семимісячного мінімуму щодо єни. Нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.

Зокрема, долар опустився майже до десятирічного мінімуму, досягнутого напередодні щодо швейцарського франка, і повернувся до 3-1,5-річного мінімуму щодо євро.

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