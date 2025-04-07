Катерина Жирій

Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,05 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 8 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 45,05 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 50 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,07/41,11 грн/дол., а євро – 45,05/45,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41 гривню за долар, а продати долар можна за курсом 40,88 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,50 грн/євро, а курс продажу - 45,25 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 7 квітня складає 74 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 087 860 грн.

Курс долара у ПриватБанку 7 квітня подешевшав на 6 копійок і становить 41,35 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 25 копійок до 45,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а європейську - за курсом 44,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

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