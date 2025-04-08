Продати долар можна в середньому за курсом 40,75 грн, а євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 8 квітня, знизився на 8 копійок і в середньому становить 41,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 45,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 40,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,40 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 8 квітня, складає 79 420 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 260 400 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 8 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня значно посилила позиції: офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 45,05 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 50 копійок.

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