Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 48,82 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 28 липня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 49,38 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,82 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,20 грн/євро, а курс продажу - 49,01 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 28 липня, складає 119 589 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 984 740 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 28 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 гривні за долар. Тобто українська валюта послабилася на одну копійку.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

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