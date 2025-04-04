Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, а євро - 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 4 квітня, подешевшав на 9 копійок і становить 41,41 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 1,10 гривні до 46,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,81 гривні, а євро - за курсом 45,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю подешевшав на 18 копійок до 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 квітня, подорожчав до 46,08 гривні.

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Нацбанк встановив на 4 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.

Курс долара в банках України 4 квітня знизився на 13 копійок і в середньому становить 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 80 копійок і складає 46,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,20 гривні за євро.

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