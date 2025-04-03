Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 4 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 грн за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро – 45,81/45,83 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках України 3 квітня знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,68 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 45,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 квітня подорожчав на 2 копійки і становить 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 45 гривень за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 44 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде досить стабільною і прогнозованою, а поточні курсові коливання майже нічим не відрізнятимуться від попередніх тижнів. Курс долара очікується в межах 41,4-41,8 грн/дол. на готівковому ринку.

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