Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 4 квітня, знизився на 13 копійок і в середньому становить 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 80 копійок і складає 46,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,20 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,03 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,71 грн/євро, а курс продажу - 45,40 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 4 квітня, складає 84 034 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 464 962 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив на 4 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.
Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.