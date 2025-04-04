Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 45,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 4 квітня, знизився на 13 копійок і в середньому становить 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 80 копійок і складає 46,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,20 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,03 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,71 грн/євро, а курс продажу - 45,40 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 4 квітня, складає 84 034 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 464 962 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 4 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на пʼятницю встановлений на рівні 45,85 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1,22 грн.

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