Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 27 травня, зріс на 10 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок зріс на 17 копійок і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 травня, залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 27 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,30 грн за один євро, тобто українська національна валюта втратила 31 копійку.

Курс долара в банках України 27 травня подорожчав на 2 копійки і в середньому становить 41,77 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 47,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46,90 гривні за євро.

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