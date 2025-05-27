Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 46,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 травня, подорожчав на 2 копійки і в середньому становить 41,77 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 47,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,90 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,37 грн/євро, а курс продажу - 47,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 27 травня, складає 109 076 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 535 410 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 27 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,30 грн за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

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