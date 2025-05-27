Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 травня, подорожчав на 2 копійки і в середньому становить 41,77 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 47,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,90 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,37 грн/євро, а курс продажу - 47,20 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 27 травня, складає 109 076 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 535 410 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Нацбанк встановив 27 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,30 грн за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.