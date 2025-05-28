Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 28 травня, зріс на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 травня, також залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 28 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,68 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також трохи послабила позиції. Офіційний курс євро на сьогодні установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,47 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро складає 47,35 грн/євро, а курс продажу - 47,10 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 28 травня, складає 108 801 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 540 200 гривень.

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