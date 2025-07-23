Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 23 липня, залишився на рівні 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і знаходиться на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 липня, зріс і складає 49,26 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 23 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 23 липня знизився на 2 копійки і становить 42 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 17 копійок і складає 49,23 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,50 гривні за євро.

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