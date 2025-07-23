Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 23 липня, знизився на 2 копійки і становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 17 копійок і складає 49,23 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,50 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,69 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,15 грн/євро, а курс продажу - 48,94 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 23 липня, складає 118 454 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 929 653 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 23 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

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