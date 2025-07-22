Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 23 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,79/41,82 грн/дол., а євро - 48,92/48,94 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середій курс долара сьогодні становив 41,72 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 49,00 грн/євро, а курс продажу – 48,80 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 22 липня знизився на 5 копійок і становить 41,90 гривні за долар, а курс євро зріс на 15 копійок та становить 49,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 48,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: