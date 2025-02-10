Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 11 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 42,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,59/41,62 грн/дол., а євро – 42,93/42,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

10 лютого курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і складає 43,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,75 гривні за євро.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці зріс до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, а курс продажу - 43,25 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 10 лютого не змінився і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,60 гривні за євро.

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