Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 24 грудня, зріс на 15 копійок і становить 42,35 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подорожчав до 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 24 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,99 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом долара в Україні. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 14 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,35 грн/дол., а продати долар можна за 42,26 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,30 грн/євро, а курс продажу - 44,10 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня офіційний курс долара не перетне межу у 42 гривні, а основні коливання на міжбанку відбуватимуться в межах 41,6 - 41,9 гривні за долар.

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