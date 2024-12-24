Продати долар можна в середньому за курсом 41,75 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 24 грудня, зріс на 14 копійок і в середньому становить 42,34 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за 42,26 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 24 грудня, складає 94 199,92 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 953 555,56 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 24 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,99 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом долара в Україні.

В Україні зріс попит на валюту з боку населення, що стало головним чинником додаткового тиску на обмінний курс та призвело до подорожчання долара. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому Нацбанком.

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