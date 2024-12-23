Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 24 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,99 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом долара в Україні.

Щодо європейської валюти гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,03/42,05 грн/дол., євро – 43,72/43,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 23 грудня зріс на 10 копійок і становить 42,20 грн за долар. Курс євро подорожчав на 15 копійок і складає 44,30 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

В Україні зріс попит на валюту з боку населення, що стало головним чинником додаткового тиску на обмінний курс та призвело до подорожчання долара, йдеться у Звіті про фінансову стабільність, опублікованому Нацбанком. Зазначається, що чистий попит на валюту зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту.

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