Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,27 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 21 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,27 грн/євро, таким чином гривня зміцнилася на 19 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,68/26,70 грн/дол., до євро - на рівні 31,26/31,27 грн/євро.

Курс на 20 вересня:

Національний банк України на понеділок, 20 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,70 грн/дол. Гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз Кабміну:

Кабінет Міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Богдан Слуцький