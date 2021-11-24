Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,17 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,17 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,93/26,95 грн/дол., до євро - на рівні 30,21/30,24 грн/євро.

Курс на 24 листопада:

Національний банк України на середу, 24 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на найближчі дні:

Експерти прогнозували, що до кінця листопада долар коштуватиме близько 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій