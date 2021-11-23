Національний банк України на середу, 24 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня ослабла на 20 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,24 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,89/26,91 грн/дол., до євро - на рівні 30,23/30,25 грн/євро.
Курс на 23 листопада:
Національний банк України на вівторок, 23 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,66 грн / дол., тобто гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз:
Експерти прогнозують, що до кінця листопада курс долара коштуватиме орієнтовно 27 гривень.