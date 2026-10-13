У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 13 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 13 жовтня, зріс на 15 копійок і становить 45,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 50,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,65 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок зріс на 15 копійок і складає 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на попередньому рівні – 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 13 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,4 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 10 копійок і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,79 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,06 гривні за євро.

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