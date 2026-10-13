В Україні подорожчав долар: який курс валют у банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,79 грн, а євро – 50,06 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 жовтня, зріс на 10 копійок і складає 45,34 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,79 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і становить 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,06 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 45,00 гривень. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,90 грн/євро, а курс продажу - 50,62 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,4 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що українці можуть інстинктивно шукати додатковий захист для своїх заощаджень. Відповідно до його прогнозу, курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,7–45,3 гривні на міжбанківському ринку та 44,8–45,4 гривні на готівковому ринку.

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