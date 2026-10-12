Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 13 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 13 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,00/45,03 грн/дол., а до євро - 50,30/50,326 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 12 жовтня зріс на 3 копійки і складав 45,24 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і становив 50,83 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,07 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 50,70 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

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