Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,67 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 5 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,67 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,07/38,10 грн/дол., євро – 41,70/41,72 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 4 січня, подешевшав на 3 копійки – до 38,97 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 39,10 грн/дол. (продати долар можна за 38,90 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав одразу на 45 копійок, до 42,75 грн/євро (курс продажу – 42,45 грн/євро).

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