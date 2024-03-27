Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,37 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 27 березня, знизився на 5 копійок і становить 39,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,85 грн, євро - за курсом 42,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 16 копійок і складає 39,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 18 копійок і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,34 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,69 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 6 копійок – до 39,33 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,22 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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