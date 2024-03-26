Курс євро встановлено на рівні 42,69 грн.

Національний банк України встановив на середу, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,34 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,69 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,16/39,22 грн/дол., євро – 42,54/42,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 26 березня, зріс на 15 копійок і становить 39,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 43,05 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 березня, зріс на 20 копійок – до 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 20 копійок – до 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,33 грн за євро.

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