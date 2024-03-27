Продати долар можна в середньому за курсом 39,00 грн, євро – 42,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 27 березня, залишився на попередньому рівні – 39,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,33 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 6 копійок – до 39,33 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,22 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 27 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,34 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,69 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня курсові коливання відбуватимуться в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,5-40 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: