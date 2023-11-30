Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 40,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 30 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 41,12 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,55 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінювався і становить 37,55 грн/дол. (продати долар можна за 37,45 грн). Євро також залишився на попередньому рівні - 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,85 грн/євро).

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Курс валют в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на четвер, 30 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,38 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,96 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

За прогнозом директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, у перші дні грудня 2023 року курс долара в Україні перебуватиме у рамках коридору 37,3 - 37,8 грн/дол. За припущенням банкіра, масова виплата зарплат українцям може викликати коливання на ринку валют через збільшений попит.

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