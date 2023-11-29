Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 39,96 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 30 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,38 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 39,96 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,38/36,40 грн/дол., євро - 39,96/39,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 29 листопада, подешевшав на 3 копійки - до 37,70 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 41,10 грн за євро.

У "ПриватБанку" готівковий курс долара до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок - до 37,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва подешевшав на 3 копійки і становить 37,55 грн/дол. Євро ж подорожчав на 10 копійок - до 41,00 грн/євро.

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