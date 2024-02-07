Продати долар можна в середньому за курсом 37,55 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 7 лютого, збільшився на 2 копійок – 38,07 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні залишився без змін – 38,05 грн/долар (продати долар можна за 37,95 грн). Курс євро в обмінниках зменшився на 5 копійки, до рівня 41,25 грн/євро (курс продажу – 41,10 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 7 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,63 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,39 грн/євро.

Учора, 6 лютого, готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 5 копійок – до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 20 копійок і складає 41,40 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: