Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,39 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 7 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,63 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,39 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,60/37,63 грн/дол., євро – 40,36/40,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 20 копійок і складає 41,40 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках курс долара сьогодні не змінився і складає в середньому 38,05 грн/долар (продати долар можна за 37,95 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, знизився на 20 копійок, до рівня 41,30 грн/євро (курс продажу – 41,10 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 лютого, подорожчав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 41,45 грн за євро.

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