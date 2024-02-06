Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 20 копійок і складає 41,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,70 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінився і складає 38,05 грн/долар (продати долар можна за 37,95 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, знизився на 20 копійок, до рівня 41,30 грн/євро (курс продажу – 41,10 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Учора, 5 лютого, курс долара до гривні у "ПриватБанку" послабився на 10 копійок – до 38,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора знизився на 15 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,55 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 40 копійок порівняно з попереднім курсом.

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