Продати долар можна в середньому за курсом 38,91 грн, євро – 42,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 квітня, залишився на попередньому рівні – 39,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,91 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,15 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 39,48 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 4 копійки і складає 42,94 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 2 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,07 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Економіст Олег Устенко прогнозує, що курс долара в Україні продовжить коливатися, хоча загрози різкого зростання наразі немає. За його словами, коливання у плюс-мінус 2-3% до курсу, які спостерігалися останніми тижнями, є більш-менш прийнятними.

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