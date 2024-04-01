Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,07 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта трохи зросла. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,14 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,10/39,13 грн/дол., євро – 42,15/42,18 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 квітня, знизився на 5 копійок – до 39,45 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

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