Курс євро у банках складає 42,95 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 6 травня, послабився на 5 копійок – до 39,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,35 грн за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні не змінився і складає 39,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні пожорожчав на 4 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,34 грн/євро, тобто гривня знизилася на 3 копійки, порівняно з курсом п’ятниці.

Національний банк впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни для поліпшення умов роботи бізнесу та виходу на нові ринки.

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