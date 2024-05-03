Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,34 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,40 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, незначно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,34 грн/євро, тобто гривня знизилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,34/39,39 грн/дол., євро – 42,44/42,47 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,73 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 4 копійки і складає 42,86 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

За даними Інфляційного звіту Національного банку України, у першому кварталі цього року офіційний обмінний курс гривні до долара коливався в обидва боки, проте сформувалася помірна девальваційна траєкторія – у середньому протягом кварталу гривня послабилася на 4,3%.

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