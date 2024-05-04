В Нацбанку зазначили, відповідні зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

Національний банк впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни для поліпшення умов роботи бізнесу та виходу на нові ринки. Відповідні зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку. Про це повідомила прес-служба регулятора.

Скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт та послуг

Зазначається, що зміни стосуватимуться кількох напрямів. По-перше, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. НБУ забезпечує можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. НБУ звернеться до уряду з пропозицією щодо скасування постанови від 24 лютого 2022 року №153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Вона втрачає актуальність.

Крім того, НБУ окремо забезпечив можливість бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, а також членських внесків. Такі зміни забезпечать можливість вітчизняного бізнесу виходити на нові ринки. Це, відповідно, сприятиме поступовому збільшенню надходження експортної виручки в Україну. Аналогічне пом'якшення обмежень для імпорту товарної продукції здійснено в липні 2022 року, пояснили в НБУ.

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Можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу. Однак Нацбанк встановив щомісячний ліміт для репатріації "нових" дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті. Контроль за дотриманням цієї норми забезпечуватиметься завдяки автоматизованій інформаційній системі НБУ "Е-ліміти".

Надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу/оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу/оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише щодо транспортних засобів.

Пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів

НБУ спрощує умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення "нових" зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках. Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення "нових" кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року. Крім того, НБУ дасть змогу бізнесу купувати іноземну валюту для сплати процентів за "новими" кредитами, незалежно від строку користування.

Надана можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами

Резиденти-позичальники матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року. У межах одного договору для прострочених (станом на 1 травня 2024 року) процентних платежів надано можливість переказувати не більше 1 млн євро за один календарний квартал. Водночас це обмеження не застосовуватиметься до майбутніх планових процентних платежів. Ці зміни дадуть змогу мінімізувати ймовірність дефолтів українських позичальників.

Також передбачено додаткові умови для проведення таких операцій:

відсутність простроченої заборгованості за відповідним кредитним договором станом на 24 лютого 2022 року;

заборонено здійснювати купівлю та переказ коштів за рахунок кредитів чи позик, отриманих від резидентів;

не передбачене дострокове виконання платежів чи реструктуризація прострочених платежів.

Пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

НБУ дасть змогу представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні. Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро в еквіваленті. Такі зміни, зокрема, посприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків.

Ці та низка інших технічних змін унесені постановою правління НБУ від 3 травня 2024 року. Переважна більшість положень документа набирає чинності з 4 травня 2024 року, лише в частині репатріації "нових" дивідендів зміни наберуть чинності з 13 травня 2024 року.

В НБУ підкреслили, що вказані зміни вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43-44 млрд дол.)

Актуальні рішення НБУ

3 травня Національний банк повідомив, що заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу за кредитами фізосіб товари подвійного використання.

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