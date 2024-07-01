Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,37 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 липня, знизився на 5 копійок і складає 40,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,37 грн за євро.

Скільки коштує 1 долар у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 40,82 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,73 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок – до 41,05 грн/євро (курс продажу – 43,85 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,27 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 28 червня, залишився на попередньому рівні і складав 40,90 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні тоді ж також не змінювався і складав 44,00 грн за євро.

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