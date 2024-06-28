Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,27 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,50/40,52 грн/дол., євро – 43,36/43,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 40,78 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 43,95 грн/євро (курс продажу – 43,80 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у п'ятницю, 28 червня, знизився на 8 копійок – до 40,82 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у липні курс валют коливатиметься в межах коридорів 40-41 грн/дол. та 43-45 грн/євро на міжбанку, а на готівковому ринку – 40-41,2 грн/дол. та 43-46 грн/євро.

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