Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 28 червня, залишився на попередньому рівні і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,35 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 40,78 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 43,95 грн/євро (курс продажу – 43,80 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 28 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у липні курс валют коливатиметься в межах коридорів 40-41 грн/дол. та 43-45 грн/євро на міжбанку, а на готівковому ринку – 40-41,2 грн/дол. та 43-46 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: