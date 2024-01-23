Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,98 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 січня, подешевшав на 10 копійок - до 38,15 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,98 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 14 копійок - до 38,16 грн/долар (продати долар можна за 38,05 грн). Курс євро в обмінниках подешевшав на 10 копійок, до 41,75 грн/євро (курс продажу - 41,55 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 23 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,79 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що впродовж цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

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