Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,45 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,79 грн/євро. Тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,42/37,46 грн/дол., євро – 40,75/40,78 грн/євро.

Відео дня

Курс валют – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,25 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 січня, подешевшав на 15 копійок – до 38,10 грн за долар (з 38,25 грн у п'ятницю). Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 41,80 грн за євро (з 41,95 грн у п'ятницю).

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, впродовж поточного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Вас також можуть зацікавити новини: