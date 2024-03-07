Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 8 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,08 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,49 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,05/38,07 грн/дол., євро – 41,40/41,42 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня валютному ринку буде притаманний стан курсової мінливості: цілком можливі почергові періоди зростання і зменшення курсів, однак такі зміни навряд чи когось здивують, адже вони будуть очікуваними та незначними.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 7 березня, знизився на 5 копійок і становить 38,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 42,15 грн за євро.

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