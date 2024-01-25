Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,58 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,92 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,58/37,60 грн/дол., євро – 40,88/40,88 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на валютний ринок у лютому впливатиме низка економічних та воєнних чинників, а курсові коливання на готівковому ринку будуть в діапазоні 37,5-39,5 грн/дол. та 40-43 грн/євро.

За словами експерта, в лютому триватиме процес курсової конкуренції між фінустановами на готівковому ринку за покупця: різниця між курсами купівлі не перевищить 0,1-0,2 грн, а поточні курсові зміни на готівковому ринку не перевищать 0,3-0,5 грн.

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