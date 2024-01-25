Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 січня, зріс на 5 копійок – до 38,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 41,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні при цьому подорожчав на 5 копійок – до 38,25 грн/долар (продати долар можна за 38,17 грн). Курс євро в обмінниках подорожчав на 20 копійок, до 41,90 грн/євро (курс продажу – 41,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 25 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,53 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,88 грн/євро, тобто гривня послабилася на 19 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 24 січня, подешевшав на 5 копійок - до 38,00 грн за долар (з 38,05 грн у вівторок). Курс євро у фінустанові тоді ж не змінився і становив 41,70 грн за євро.

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